盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲8.92%，報238.66美元
鉅亨網新聞中心
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間09日02:45股價上漲19.55美元，報238.66美元，漲幅8.92%，成交量620,160（股），盤中最高價240.84美元、最低價230.00美元。
美股指數盤中表現
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+6.85%
- 近 1 月：+21.92%
- 近 3 月：+19.08%
- 近 6 月：+62.17%
- 今年以來：+38.8%
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