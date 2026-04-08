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鉅亨速報

盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲8.92%，報238.66美元

鉅亨網新聞中心

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間09日02:45股價上漲19.55美元，報238.66美元，漲幅8.92%，成交量620,160（股），盤中最高價240.84美元、最低價230.00美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+6.85%
  • 近 1 月：+21.92%
  • 近 3 月：+19.08%
  • 近 6 月：+62.17%
  • 今年以來：+38.8%

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美股美股盤中盤中速報Onto Innovation Inc.

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Onto Innovation Inc.240.49+9.76%

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