search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲6.01%，報8484.74點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間09日01:04，費城半導體上漲480.87點（或6.01%），暫報8484.74點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+5.48%
  • 近 1 月：+6.51%
  • 近 3 月：+5.66%
  • 近 6 月：+20.64%
  • 今年以來：+13%

焦點個股


費城半導體成分股以泰瑞達(TER-US)領漲。泰瑞達(TER-US)上漲10.98%；萊迪思半導體(LSCC-US)上漲10.51%；英特爾(INTC-US)上漲10.47%；安可(AMKR-US)上漲10.37%；芯源系統(MPWR-US)上漲9.79%。


文章標籤

美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體8483.625.99%
泰瑞達356.05+11.1%
萊迪思半導體108.5+12.0%
英特爾58.37+10.3%
安可52.57+10.4%
芯源系統1312.84+10.2%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty