鉅亨速報 - Factset 最新調查：富世達(6805-TW)EPS預估下修至64.17元，預估目標價為2100元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對富世達(6805-TW)做出2026年EPS預估：中位數由64.79元下修至64.17元，其中最高估值67.63元，最低估值52.08元，預估目標價為2100元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|67.63(67.63)
|107.01
|110.25
|最低值
|52.08(52.08)
|74.3
|100.16
|平均值
|62.7(62.83)
|90.72
|105.21
|中位數
|64.17(64.79)
|89.97
|105.21
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|21,543,030
|29,591,710
|35,106,070
|最低值
|17,650,000
|23,370,000
|27,209,570
|平均值
|19,349,280
|25,738,970
|31,157,820
|中位數
|19,229,500
|25,064,000
|31,157,820
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|2,125,300
|1,227,364
|627,958
|564,118
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|12,413,930
|8,187,690
|5,643,893
|5,013,879
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6805/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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