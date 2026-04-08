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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：富世達(6805-TW)EPS預估下修至64.17元，預估目標價為2100元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對富世達(6805-TW)做出2026年EPS預估：中位數由64.79元下修至64.17元，其中最高估值67.63元，最低估值52.08元，預估目標價為2100元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值67.63(67.63)107.01110.25
最低值52.08(52.08)74.3100.16
平均值62.7(62.83)90.72105.21
中位數64.17(64.79)89.97105.21

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值21,543,03029,591,71035,106,070
最低值17,650,00023,370,00027,209,570
平均值19,349,28025,738,97031,157,820
中位數19,229,50025,064,00031,157,820

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS2,125,3001,227,364627,958564,118
營業收入
(單位：新台幣千元)		12,413,9308,187,6905,643,8935,013,879

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6805/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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