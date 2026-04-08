鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-08 17:30

駿吉 - KY(1591-TW) 轉型效益全面顯現，公司公布 3 月營收達 5002 萬元，月增 30.57%，年增率高達 2218%，已連續 4 個月呈現明顯成長態勢，駿吉 - KY 已從對半導體轉型建置期跨入實質收成階段。

駿吉 - KY 在 2026 年第一 季營收 1.32 億元，年增 877.69%。

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駿吉 - KY 公司指出，隨半導體設備與材料平台完成量產驗證並進入出貨周期，營運模式已由「研發導向」轉為「營收驅動」。駿吉 - KY 由原亞洲槍釘製造龍頭，成功升級為半導體關鍵設備與製造平台整合商，結合亞洲與歐美戰略夥伴，將打造設備、材料、製造三位一體的營收架構。

駿吉 - KY 目前的平台已開始實質貢獻營收，涵蓋三合一晶圓探針測試機、多焦點雷射切割設備及高景深曝光機等，並搭配 DDR 記憶體關鍵材料，同步帶動記憶體顆粒產品正式出貨，加上設備與材料同步交付並投入量產，顯示整體製造體系已具備穩定複製能力。

進入 2026 年第二季，駿吉 - KY 指出，公司將啟動「複製擴張模式」，將既有成功產線快速複製至多個合作據點，從單一設備供應商進一步升級為平台輸出。