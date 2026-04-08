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鉅亨速報

外匯速報 - 英鎊/美元(GBPUSD) 大漲1.17%，報1.3455元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間08日19:20，英鎊/美元上漲0.0156點漲幅達1.17%，暫報1.3455點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.84%
  • 近 1 週：+0.59%
  • 近 3 月：-1.17%
  • 近 6 月：-0.94%
  • 今年以來：-1.28%

英鎊/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 歐元/美元相關性0.86，本日上漲0.87%
  • 紐元/美元相關性0.83，本日上漲1.66%
  • 澳元/美元相關性0.78，本日上漲0.92%

英鎊/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/新加坡幣相關性-0.87，本日上漲0.63%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.84，本日上漲2.17%
  • 美元/瑞郎相關性-0.79，本日上漲1.12%

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英鎊/美元1.3472+1.30%
歐元/美元1.1708+0.95%
紐元/美元0.5836+1.87%
澳元/美元0.7056+1.12%

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