外匯速報 - 英鎊/美元(GBPUSD) 大漲1.17%，報1.3455元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間08日19:20，英鎊/美元上漲0.0156點漲幅達1.17%，暫報1.3455點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.84%
- 近 1 週：+0.59%
- 近 3 月：-1.17%
- 近 6 月：-0.94%
- 今年以來：-1.28%
英鎊/美元近90天正相關的前3貨幣對
英鎊/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性-0.87，本日上漲0.63%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.84，本日上漲2.17%
- 美元/瑞郎相關性-0.79，本日上漲1.12%
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