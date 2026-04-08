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鉅亨速報

盤後速報 - 聯發國際(2756)次交易(9)日除息2元，參考價68.4元

鉅亨網新聞中心

聯發國際(2756-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

首日參考價為68.4元，相較今日收盤價70.40元，息值合計為2.0元，股息殖利率2.84%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/04/09 70.40 2.0 2.84% 0.0
2025/10/30 91.9 1.3 1.41% 0.0
2025/03/27 80.1 1.3 1.62% 0.0
2024/08/23 78.4 1.2 1.53% 0.0
2024/03/27 86.8 2.5 2.88% 0.0


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台股台股除權息台股盤後盤後速報

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