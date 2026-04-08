盤後速報 - 聯發國際(2756)次交易(9)日除息2元，參考價68.4元
鉅亨網新聞中心
聯發國際(2756-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
首日參考價為68.4元，相較今日收盤價70.40元，息值合計為2.0元，股息殖利率2.84%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/04/09
|70.40
|2.0
|2.84%
|0.0
|2025/10/30
|91.9
|1.3
|1.41%
|0.0
|2025/03/27
|80.1
|1.3
|1.62%
|0.0
|2024/08/23
|78.4
|1.2
|1.53%
|0.0
|2024/03/27
|86.8
|2.5
|2.88%
|0.0
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