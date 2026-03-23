鉅亨網記者王莞甯 台北
連鎖手搖飲業者聯發國際 (2756-TW) 宣布擴大餐食版圖布局，與馬來西亞知名肉骨茶品牌「新峰肉骨茶」攜手，將共同開發台灣和北美市場，預計今年開出首店，同時進軍商品通路。
聯發國際表示，與新峰肉骨茶合資合盟，雙方將攜手布局台灣和北美餐飲市場，同時延伸至 FMCG 商品通路，並結合公司全球門市據點和供應鏈平台優勢，來推動品牌的跨區域發展。
另一方面，聯發國際旗下另一南洋料理品牌「Mamak 檔」餐廳也將升級轉型，目標在台灣樹立南洋料理的標竿並加速展店，期餐食事業成為茶飲外的第二條成長曲線。
新峰肉骨茶創立於 1971 年，是馬來西亞享譽盛名的老字號肉骨茶，從小攤販做到大店面，深受當地人和觀光客的喜愛，也是台灣民眾到馬來西亞旅遊時，幾乎人人必訪的知名餐飲品牌，因此，聯發國際看好該品牌在台灣市場的發展潛力。
而「Mamak 檔」今年將有新一波升級轉型，透過導入新商業模式、新店型設計和品牌視覺重塑，全面強化南洋餐食事業版圖，預計產品力與營運模型成熟後，快速複製展店，目標 3 年內達成百店規模，搶攻區域連鎖市場。
展望後市，聯發國際在 Sharetea 歇腳亭與 UG 雙品牌帶動下，茶飲營收持續穩定成長，預計今年進一步擴大餐食布局，聚焦「南洋餐食」與「國民美食」業態，以「容易複製、快速展店、易帶出海」為核心策略，透過標準化營運模型與品牌輸出能力，形成「茶飲＋餐食」雙主軸，建立具規模化和連鎖化潛力的新餐飲平台。
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