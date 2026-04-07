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鉅亨速報

盤後速報 - 凌網(5212)次交易(8)日除息4.2元，參考價53.5元

鉅亨網新聞中心

凌網(5212-TW)次交易(8)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.2元。

首日參考價為53.5元，相較今日收盤價57.70元，息值合計為4.2元，股息殖利率7.28%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/04/08 57.70 4.2 7.28% 0.0
2025/04/09 59.1 3.5 5.92% 0.0
2024/04/10 63.9 3.0 4.69% 0.0
2023/04/19 55.0 2.6 4.73% 0.0
2022/06/15 47.7 2.5 5.24% 0.0


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