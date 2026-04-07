盤後速報 - 凌網(5212)次交易(8)日除息4.2元，參考價53.5元
鉅亨網新聞中心
凌網(5212-TW)次交易(8)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.2元。
首日參考價為53.5元，相較今日收盤價57.70元，息值合計為4.2元，股息殖利率7.28%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/04/08
|57.70
|4.2
|7.28%
|0.0
|2025/04/09
|59.1
|3.5
|5.92%
|0.0
|2024/04/10
|63.9
|3.0
|4.69%
|0.0
|2023/04/19
|55.0
|2.6
|4.73%
|0.0
|2022/06/15
|47.7
|2.5
|5.24%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤後速報 - 凌網(5212)下週(4月8日)除息4.2元，預估參考價50.3元
- 盤中速報 - 凌網(5212)急跌-3.79%報53.8元，成交65張
- 凌網:公告凌網股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債(簡稱：凌網一，代碼：52121)自115年04月14日起，轉換價格自62.64元調整為57.73元。
- 凌網:公告凌網科技股份有限公司國內第一次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：凌網一，代碼：52121)停止受理轉交換等相關事項。
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇