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鉅亨速報

盤後速報 - 達欣工(2535)次交易(9)日除息4.6元，參考價67.4元

鉅亨網新聞中心

達欣工(2535-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.6元。

首日參考價為67.4元，相較今日收盤價72.00元，息值合計為4.6元，股息殖利率6.39%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/04/09 72.00 4.6 6.39% 0.0
2025/04/01 58.6 3.75 6.4% 0.0
2024/04/11 58.2 3.0 5.15% 0.0
2023/04/20 33.75 2.5 7.41% 0.0
2022/04/08 34.55 2.5 7.24% 0.0


文章標籤

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