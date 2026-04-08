盤後速報 - 達欣工(2535)次交易(9)日除息4.6元，參考價67.4元
鉅亨網新聞中心
達欣工(2535-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.6元。
首日參考價為67.4元，相較今日收盤價72.00元，息值合計為4.6元，股息殖利率6.39%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/04/09
|72.00
|4.6
|6.39%
|0.0
|2025/04/01
|58.6
|3.75
|6.4%
|0.0
|2024/04/11
|58.2
|3.0
|5.15%
|0.0
|2023/04/20
|33.75
|2.5
|7.41%
|0.0
|2022/04/08
|34.55
|2.5
|7.24%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤後速報 - 達欣工(2535)下週(4月9日)除息4.6元，預估參考價66.1元
- 達欣工去年獲利及股利同登巔峰 配發4.6元股息4/9除息交易
- 營收速報 - 達欣工(2535)1月營收26.35億元年增率高達188.6％
- 營收速報 - 達欣工(2535)12月營收24.19億元年增率高達88.53％
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇