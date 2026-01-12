search icon



營收速報 - 達欣工(2535)12月營收24.19億元年增率高達88.53％

鉅亨網新聞中心

達欣工(2535-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣24.19億元，年增率88.53%，月增率40.87%。

今年1-12月累計營收為220.72億元，累計年增率50.25%。

最新價為64.7元，近5日股價上漲3.97%，相關建材營造上漲1.77%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+330 張
  • 外資買賣超：+261 張
  • 投信買賣超：-4 張
  • 自營商買賣超：+73 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 24.19億 89% 41%
25/11 17.17億 31% 21%
25/10 14.19億 55% -20%
25/9 17.74億 59% -0%
25/8 17.78億 54% -11%
25/7 19.93億 63% 8%

達欣工(2535-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為集合住宅商辦大樓等建築工程總承包。晶圓廠、封測廠等高科技廠房工程總承包。捷運、道路等交通工程統包及總承包。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報12月營收達欣工

相關行情

台股首頁我要存股
達欣工64.7-1.07%
美元/台幣31.630+0.11%

