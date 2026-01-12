營收速報 - 達欣工(2535)12月營收24.19億元年增率高達88.53％
今年1-12月累計營收為220.72億元，累計年增率50.25%。
最新價為64.7元，近5日股價上漲3.97%，相關建材營造上漲1.77%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+330 張
- 外資買賣超：+261 張
- 投信買賣超：-4 張
- 自營商買賣超：+73 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|24.19億
|89%
|41%
|25/11
|17.17億
|31%
|21%
|25/10
|14.19億
|55%
|-20%
|25/9
|17.74億
|59%
|-0%
|25/8
|17.78億
|54%
|-11%
|25/7
|19.93億
|63%
|8%
達欣工(2535-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為集合住宅商辦大樓等建築工程總承包。晶圓廠、封測廠等高科技廠房工程總承包。捷運、道路等交通工程統包及總承包。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
