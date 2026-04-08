營收速報 - 立萬利(3054)3月營收6,465萬元年增率高達1091.19％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為1.36億元，累計年增率643.66%。
最新價為62.2元，近5日股價下跌-10.21%，相關食品工業上漲1.57%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-163 張
- 外資買賣超：-63 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-100 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|6,465萬
|1091%
|12%
|26/2
|5,781萬
|751%
|331%
|26/1
|1,343萬
|122%
|49%
|25/12
|904萬
|-10%
|11%
|25/11
|817萬
|135%
|22%
|25/10
|669萬
|75%
|-44%
立萬利(3054-TW) 所屬產業為食品工業，主要業務為生技產品銷售。電子產品銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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