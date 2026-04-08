search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 立萬利(3054)3月營收6,465萬元年增率高達1091.19％

鉅亨網新聞中心

立萬利(3054-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣6,465萬元，年增率1091.19%，月增率11.83%。

今年1-3月累計營收為1.36億元，累計年增率643.66%。

最新價為62.2元，近5日股價下跌-10.21%，相關食品工業上漲1.57%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-163 張
  • 外資買賣超：-63 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-100 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 6,465萬 1091% 12%
26/2 5,781萬 751% 331%
26/1 1,343萬 122% 49%
25/12 904萬 -10% 11%
25/11 817萬 135% 22%
25/10 669萬 75% -44%

立萬利(3054-TW) 所屬產業為食品工業，主要業務為生技產品銷售。電子產品銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報3月營收立萬利

相關行情

台股首頁我要存股
立萬利62.2+2.47%
美元/台幣31.785-0.57%

鉅亨贏指標

了解更多

#連續長上影

中強短弱
立萬利

70.83%

勝率

#穩定獲利股

中強短弱
立萬利

70.83%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty