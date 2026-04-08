營收速報 - 技嘉(2376)3月營收390.29億元年增率高達74.84％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為1,050.56億元，累計年增率59.8%。
最新價為244.5元，近5日股價上漲5.39%，相關電腦週邊上漲1.86%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+5030 張
- 外資買賣超：+3949 張
- 投信買賣超：+30 張
- 自營商買賣超：+1051 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|390.29億
|75%
|19%
|26/2
|329.08億
|47%
|-1%
|26/1
|331.19億
|57%
|9%
|25/12
|303.06億
|72%
|-1%
|25/11
|307.30億
|38%
|9%
|25/10
|283.18億
|10%
|1%
技嘉(2376-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦硬體及其零件之製造加工及買賣。電腦系統週邊設備(包括軟體)之製造加工及買賣。前項有關商品進口及代理國內外廠商之投標報價及經營業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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