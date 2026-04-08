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鉅亨速報

營收速報 - 技嘉(2376)3月營收390.29億元年增率高達74.84％

鉅亨網新聞中心

技嘉(2376-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣390.29億元，年增率74.84%，月增率18.6%。

今年1-3月累計營收為1,050.56億元，累計年增率59.8%。

最新價為244.5元，近5日股價上漲5.39%，相關電腦週邊上漲1.86%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+5030 張
  • 外資買賣超：+3949 張
  • 投信買賣超：+30 張
  • 自營商買賣超：+1051 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 390.29億 75% 19%
26/2 329.08億 47% -1%
26/1 331.19億 57% 9%
25/12 303.06億 72% -1%
25/11 307.30億 38% 9%
25/10 283.18億 10% 1%

技嘉(2376-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦硬體及其零件之製造加工及買賣。電腦系統週邊設備(包括軟體)之製造加工及買賣。前項有關商品進口及代理國內外廠商之投標報價及經營業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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