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鉅亨速報

營收速報 - 金像電(2368)3月營收73.85億元年增率高達63.14％

鉅亨網新聞中心

金像電(2368-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣73.85億元，年增率63.14%，月增率24.29%。

今年1-3月累計營收為193.42億元，累計年增率61.77%。

最新價為998元，近5日股價上漲7.79%，相關零組件業上漲8.8%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+814 張
  • 外資買賣超：-1583 張
  • 投信買賣超：+2125 張
  • 自營商買賣超：+272 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 73.85億 63% 24%
26/2 59.42億 54% -1%
26/1 60.16億 69% 15%
25/12 52.46億 46% -4%
25/11 54.53億 72% -3%
25/10 56.27億 84% -6%

金像電(2368-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為雙層、多層印刷電路板之製造加工及買賣業務。各種電腦、電子、通訊、資訊產品及其週邊設備與電子零件、加工。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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