營收速報 - 金像電(2368)3月營收73.85億元年增率高達63.14％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為193.42億元，累計年增率61.77%。
最新價為998元，近5日股價上漲7.79%，相關零組件業上漲8.8%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+814 張
- 外資買賣超：-1583 張
- 投信買賣超：+2125 張
- 自營商買賣超：+272 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|73.85億
|63%
|24%
|26/2
|59.42億
|54%
|-1%
|26/1
|60.16億
|69%
|15%
|25/12
|52.46億
|46%
|-4%
|25/11
|54.53億
|72%
|-3%
|25/10
|56.27億
|84%
|-6%
金像電(2368-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為雙層、多層印刷電路板之製造加工及買賣業務。各種電腦、電子、通訊、資訊產品及其週邊設備與電子零件、加工。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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