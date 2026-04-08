大都會國際移民事業有限公司
身處在這充滿挑戰與國際局勢持續轉變的年代，愈來愈多家庭開始思考如何為自身與下一代規劃「第二方案」。對許多高資產族群而言，移居海外與取得第二國籍，不僅關乎資產配置，更是保障居住安全與家庭未來的重要選項。
護照已成「時代工具」
對國際富豪而言，護照早已不只是出入境的身分證明，更是一種能靈活運用的「時代工具」。透過取得第二國籍或居留身分，不僅能分散風險，還能為家庭帶來更多選擇與彈性。例如子女能享有更優質的教育機會，家庭成員能擁有更高的全球移動自由度，甚至在資產傳承與稅務規劃上，也能取得更大的便利。
黃金簽證受矚目 投資兼具安全與彈性
在眾多移民方案中，「黃金簽證」成為市場焦點。近年來，包含杜拜、葡萄牙、希臘、巴拿馬、馬來西亞等國家，陸續推出以投資換取居留或公民身分的制度。申請人只要透過房地產投資或指定金額投入，即可獲得當地長期居留權，部分國家更能進一步申請護照。這類計畫不僅能提供申請人與家人的安全保障，也符合高資產人士對全球資產配置的靈活需求。
大都會移民 一條龍服務打造專屬方案
面對全球移民市場競爭激烈，專業的規劃顯得尤為重要。大都會移民擁有超過二十年的移民顧問經驗，熟悉各國移民法規與申辦程序。其專業團隊強調「量身打造」，根據申請人的背景與需求，設計最合適的方案，避免為了「送件」而忽略後續風險。
值得一提的是，大都會移民旗下更設有國際教育處與房產部門，能同時協助客戶規劃留學方案、完成移民申請，並處理落地後的安家需求。從教育資源到房地產投資，皆能提供一條龍的整合服務，讓家庭在異國能夠順利展開新生活。
移民 B 計畫 為未來預留更多可能
所謂「移民 B 計畫」，並非立即離開，而是為家庭準備一個安全的退路與更廣闊的可能性。當地緣政治持續影響經濟、教育與生活秩序，第二國籍或居留身分將成為高資產族群的重要資產。
大都會移民指出，隨著全球化發展與風險分散的需求，「B 計畫」正逐漸成為家庭必修課。無論是保障居住安全、尋找更佳教育資源，還是為未來世代保留更多選擇，及早規劃，都是確保家庭能穩健前行的關鍵。
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