大都會國際移民事業有限公司 2026-04-08 09:09

身處在這充滿挑戰與國際局勢持續轉變的年代，愈來愈多家庭開始思考如何為自身與下一代規劃「第二方案」。對許多高資產族群而言，移居海外與取得第二國籍，不僅關乎資產配置，更是保障居住安全與家庭未來的重要選項。

護照已成「時代工具」

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對國際富豪而言，護照早已不只是出入境的身分證明，更是一種能靈活運用的「時代工具」。透過取得第二國籍或居留身分，不僅能分散風險，還能為家庭帶來更多選擇與彈性。例如子女能享有更優質的教育機會，家庭成員能擁有更高的全球移動自由度，甚至在資產傳承與稅務規劃上，也能取得更大的便利。

黃金簽證受矚目 投資兼具安全與彈性

大都會移民 一條龍服務打造專屬方案

面對全球移民市場競爭激烈，專業的規劃顯得尤為重要。大都會移民擁有超過二十年的移民顧問經驗，熟悉各國移民法規與申辦程序。其專業團隊強調「量身打造」，根據申請人的背景與需求，設計最合適的方案，避免為了「送件」而忽略後續風險。

值得一提的是，大都會移民旗下更設有國際教育處與房產部門，能同時協助客戶規劃留學方案、完成移民申請，並處理落地後的安家需求。從教育資源到房地產投資，皆能提供一條龍的整合服務，讓家庭在異國能夠順利展開新生活。

移民 B 計畫 為未來預留更多可能

所謂「移民 B 計畫」，並非立即離開，而是為家庭準備一個安全的退路與更廣闊的可能性。當地緣政治持續影響經濟、教育與生活秩序，第二國籍或居留身分將成為高資產族群的重要資產。

大都會移民指出，隨著全球化發展與風險分散的需求，「B 計畫」正逐漸成為家庭必修課。無論是保障居住安全、尋找更佳教育資源，還是為未來世代保留更多選擇，及早規劃，都是確保家庭能穩健前行的關鍵。

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