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盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大跌5.08%，報64.63美元

鉅亨網新聞中心

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間07日23:05股價下跌3.46美元，報64.63美元，跌幅5.08%，成交量1,125,788（股），盤中最高價68.25美元、最低價64.63美元。

美股指數盤中表現

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+1.81%
  • 近 1 月：-18.57%
  • 近 3 月：-57%
  • 近 6 月：-54.66%
  • 今年以來：-58.01%

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美股美股盤中盤中速報Atlassian Corporation - Class A

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Atlassian Corporation - Class A65.24-4.19%

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