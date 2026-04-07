盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大跌5.08%，報64.63美元
鉅亨網新聞中心
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間07日23:05股價下跌3.46美元，報64.63美元，跌幅5.08%，成交量1,125,788（股），盤中最高價68.25美元、最低價64.63美元。
美股指數盤中表現
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.81%
- 近 1 月：-18.57%
- 近 3 月：-57%
- 近 6 月：-54.66%
- 今年以來：-58.01%
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