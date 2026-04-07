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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌1%，報7836.96點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間07日10:05，費城半導體下跌79.14點（或1%），暫報7836.96點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+10.83%
  • 近 1 月：+5.34%
  • 近 3 月：+3.47%
  • 近 6 月：+16.86%
  • 今年以來：+11.76%

焦點個股


費城半導體成分股以安謀控股公司(ARM-US)領跌。安謀控股公司(ARM-US)下跌6.07%；美光科技(MU-US)下跌3%；艾司摩爾(ASML-US)下跌2.11%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌2.07%；萊迪思半導體(LSCC-US)下跌1.78%。

部分成分股表現相對穩健，博通(AVGO-US)上漲3.1%；英特爾(INTC-US)上漲1.36%；凌雲邏輯(CRUS-US)上漲0.14%。


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美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

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費城半導體7843.28-0.92%
安謀控股公司138.88-6.65%
美光科技368.82-2.37%
艾司摩爾1279.34-1.89%
邁威爾科技106.6-2.66%
萊迪思半導體96.23-1.04%
博通323.93+3.02%
英特爾51.7203+1.85%
凌雲邏輯148.98+0.13%

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