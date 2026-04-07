鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-07 20:00

中國國務院周二 (7 日) 公布《國務院關於產業鏈供應鏈安全的規定》，已由國務院總理李強簽署。這項新規定不僅針對間諜活動，更明確允許北京當局在國外實體實施貿易限制時採取報復手段。

根據這項由國務院總理李強簽署的法規，若外國、國際組織對中國採取「歧視性禁令或其他類似措施」，或其行為損害了中國的供應鏈安全，中國政府機構將有權對其發起安全調查。此外，若外國組織或個人違反市場規則，暫停與中國的正常貿易，政府同樣可以將其列為目標。

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這項法規共計 18 條，賦予政府機構針對外國實體啟動安全調查的擴張性權力。其法律防禦體系涵蓋多層次的升級手段：

貿易禁令： 禁止相關商品、技術與服務的進出口。

財務制裁： 徵收特殊規費。

實體限制： 限制或禁止外國實體與個人入境、在中國投資及進行交易。

為了提升防禦能力，中國將同步建立供應鏈安全預警系統，由相關機構針對關鍵領域的原材料、技術、設備與產品的供應穩定性進行評估，以便及時識別潛在風險。

法規中特別強調將打擊在中國境內違反法律的「資訊收集活動」，這顯示當局對供應鏈相關情報的管控將更加嚴格。