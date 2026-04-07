鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-07 14:00

中國市場監理總局上周四 (2 日) 在北京召開外送平台企業行政指導會，美團、淘寶閃購及京東三家平台負責人悉數到場，會議旨在指導平台嚴格落實將於 6 月正式實施的《網路餐飲服務業者落實食品安全主體責任監督管理規定》，強化企業主體責任，保障消費者飲食安全。

告別野蠻生長！中國三大外賣巨頭美團、淘寶閃購與京東遭集體約談 被要求落實食安責任(圖:shutterstock)

這次會議被視為業界告別野蠻生長、邁向「品質為王」新時代的關鍵信號，會上要求三大平台作為食品安全「第一守門人」的定位，並提出五項具體要求：落實資質審查、管理保障、社會公開、緊急管理及協同監管責任。

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中國監理機關要求上述三大平台以 6 月 1 日為時間點，倒排工期完成自查整改，嚴把審查、管理、配送三關，並推動「網路 + 明廚亮灶」及騎士監督等共治機制。

面對新規，三大平台都已事先佈置。美團升級「放心外送」行動，利用 AI 巡檢並推廣「明廚亮灶」；淘寶閃購建構「3+1+AI」共治體系，鼓勵騎手「隨手拍」上報隱患；京東外賣則堅持品質定位，透過視訊驗真等多重機制把關。