營收速報 - 全福生技(6885)3月營收120萬元年增率高達3548.48％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為282萬元，累計年增率2723%。
最新價為24.95元，近5日股價上漲4.81%，相關生技醫療上漲4.01%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-84 張
- 外資買賣超：-71 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-13 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|120萬
|3548%
|91%
|26/2
|63萬
|1759%
|-36%
|26/1
|99萬
|2891%
|-7%
|25/12
|106萬
|3121%
|57%
|25/11
|68萬
|238%
|-19%
|25/10
|84萬
|2455%
|112%
全福生技(6885-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為新藥開發。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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