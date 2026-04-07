search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 全福生技(6885)3月營收120萬元年增率高達3548.48％

鉅亨網新聞中心

全福生技(6885-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣120萬元，年增率3548.48%，月增率90.51%。

今年1-3月累計營收為282萬元，累計年增率2723%。

最新價為24.95元，近5日股價上漲4.81%，相關生技醫療上漲4.01%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-84 張
  • 外資買賣超：-71 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-13 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 120萬 3548% 91%
26/2 63萬 1759% -36%
26/1 99萬 2891% -7%
25/12 106萬 3121% 57%
25/11 68萬 238% -19%
25/10 84萬 2455% 112%

全福生技(6885-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為新藥開發。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報3月營收全福生技

相關行情

台股首頁我要存股
全福生技24.95-0.40%
美元/台幣31.967-0.02%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty