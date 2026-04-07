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鉅亨速報

營收速報 - 十銓(4967)3月營收49.16億元年增率高達120.49％

鉅亨網新聞中心

十銓(4967-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣49.16億元，年增率120.49%，月增率326.68%。

今年1-3月累計營收為95.57億元，累計年增率78.63%。

最新價為212.5元，近5日股價下跌-5.22%，相關半導體業上漲0.9%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1002 張
  • 外資買賣超：-944 張
  • 投信買賣超：-4 張
  • 自營商買賣超：-54 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 49.16億 120% 327%
26/2 11.52億 -22% -67%
26/1 34.90億 113% -4%
25/12 36.30億 211% 124%
25/11 16.17億 79% 47%
25/10 11.02億 -8% -43%

十銓(4967-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。電腦及其週邊設備之買賣業務。一般電子材料,電子產品之買賣業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股台股營收營收速報3月營收十銓

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