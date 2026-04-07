營收速報 - 十銓(4967)3月營收49.16億元年增率高達120.49％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為95.57億元，累計年增率78.63%。
最新價為212.5元，近5日股價下跌-5.22%，相關半導體業上漲0.9%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1002 張
- 外資買賣超：-944 張
- 投信買賣超：-4 張
- 自營商買賣超：-54 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|49.16億
|120%
|327%
|26/2
|11.52億
|-22%
|-67%
|26/1
|34.90億
|113%
|-4%
|25/12
|36.30億
|211%
|124%
|25/11
|16.17億
|79%
|47%
|25/10
|11.02億
|-8%
|-43%
十銓(4967-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。電腦及其週邊設備之買賣業務。一般電子材料,電子產品之買賣業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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