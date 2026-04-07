營收速報 - 智邦(2345)3月營收250.11億元年增率高達44.43％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為701.21億元，累計年增率64.02%。
最新價為1615元，近5日股價下跌-2.75%，相關通信網路下跌-0.92%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-58 張
- 外資買賣超：-1784 張
- 投信買賣超：+1882 張
- 自營商買賣超：-156 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|250.11億
|44%
|6%
|26/2
|235.83億
|83%
|10%
|26/1
|215.27億
|72%
|-17%
|25/12
|260.53億
|68%
|16%
|25/11
|225.54億
|80%
|-3%
|25/10
|233.65億
|115%
|-4%
智邦(2345-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為1.CC01060 2.CC01070 3.F401010 4.研發開發製造銷售:電腦網路。系統,用戶端通訊電子設備,光電通訊設備,特定功能之積體電路,。不斷電系統電源供應器及其零組件,相關之進出口貿易業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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