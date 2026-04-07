search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 智邦(2345)3月營收250.11億元年增率高達44.43％

鉅亨網新聞中心

智邦(2345-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣250.11億元，年增率44.43%，月增率6.06%。

今年1-3月累計營收為701.21億元，累計年增率64.02%。

最新價為1615元，近5日股價下跌-2.75%，相關通信網路下跌-0.92%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-58 張
  • 外資買賣超：-1784 張
  • 投信買賣超：+1882 張
  • 自營商買賣超：-156 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 250.11億 44% 6%
26/2 235.83億 83% 10%
26/1 215.27億 72% -17%
25/12 260.53億 68% 16%
25/11 225.54億 80% -3%
25/10 233.65億 115% -4%

智邦(2345-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為1.CC01060 2.CC01070 3.F401010 4.研發開發製造銷售:電腦網路。系統,用戶端通訊電子設備,光電通訊設備,特定功能之積體電路,。不斷電系統電源供應器及其零組件,相關之進出口貿易業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報3月營收智邦

相關行情

台股首頁我要存股
智邦1615+1.57%
美元/台幣31.995+0.07%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty