營收速報 - 鈺創(5351)3月營收11.03億元年增率高達399.62％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為27.35億元，累計年增率336.18%。
最新價為64.6元，近5日股價下跌-6.9%，相關半導體類指數下跌-1.28%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-9120 張
- 外資買賣超：-9018 張
- 投信買賣超：-30 張
- 自營商買賣超：-72 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|11.03億
|400%
|27%
|26/2
|8.69億
|311%
|14%
|26/1
|7.64億
|292%
|22%
|25/12
|6.24億
|170%
|24%
|25/11
|5.03億
|120%
|8%
|25/10
|4.68億
|113%
|17%
鈺創(5351-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為研發、開發、生產、製造、測試、銷售半導體裝置。前項產品有關之管理顧問、諮詢及技術移轉。兼營本公司業務相關之進出口貿易業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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