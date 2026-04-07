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鉅亨速報

營收速報 - 鈺創(5351)3月營收11.03億元年增率高達399.62％

鉅亨網新聞中心

鈺創(5351-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣11.03億元，年增率399.62%，月增率26.85%。

今年1-3月累計營收為27.35億元，累計年增率336.18%。

最新價為64.6元，近5日股價下跌-6.9%，相關半導體類指數下跌-1.28%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-9120 張
  • 外資買賣超：-9018 張
  • 投信買賣超：-30 張
  • 自營商買賣超：-72 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 11.03億 400% 27%
26/2 8.69億 311% 14%
26/1 7.64億 292% 22%
25/12 6.24億 170% 24%
25/11 5.03億 120% 8%
25/10 4.68億 113% 17%

鈺創(5351-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為研發、開發、生產、製造、測試、銷售半導體裝置。前項產品有關之管理顧問、諮詢及技術移轉。兼營本公司業務相關之進出口貿易業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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