營收速報 - 鉅祥(2476)3月營收8.41億元年增率高達42.01％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為21.68億元，累計年增率31.66%。
最新價為86.3元，近5日股價下跌-0.71%，相關零組件業下跌-2.3%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+10 張
- 外資買賣超：-11 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+21 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|8.41億
|42%
|43%
|26/2
|5.90億
|14%
|-20%
|26/1
|7.37億
|38%
|1%
|25/12
|7.28億
|26%
|10%
|25/11
|6.62億
|19%
|6%
|25/10
|6.23億
|12%
|-7%
鉅祥(2476-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為連續沖壓精密金屬零件與連續沖壓模具。機械零組件、刀具、夾具。自動化專用機。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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