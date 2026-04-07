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鉅亨速報

營收速報 - 鉅祥(2476)3月營收8.41億元年增率高達42.01％

鉅亨網新聞中心

鉅祥(2476-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣8.41億元，年增率42.01%，月增率42.57%。

今年1-3月累計營收為21.68億元，累計年增率31.66%。

最新價為86.3元，近5日股價下跌-0.71%，相關零組件業下跌-2.3%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+10 張
  • 外資買賣超：-11 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+21 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 8.41億 42% 43%
26/2 5.90億 14% -20%
26/1 7.37億 38% 1%
25/12 7.28億 26% 10%
25/11 6.62億 19% 6%
25/10 6.23億 12% -7%

鉅祥(2476-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為連續沖壓精密金屬零件與連續沖壓模具。機械零組件、刀具、夾具。自動化專用機。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股台股營收營收速報3月營收鉅祥

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