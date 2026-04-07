鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-04-07 10:16

〈焦點股〉明泰3月營收翻倍強彈 早盤股價噴漲逾半根停板。(圖：shutterstock)

明泰 3 月合併營收達 24.98 億元，月增 93.8%，年增 50.5%。累計今年第一季合併營收為 53.15 億元，較去年同期成長 17.5%。

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明泰目前正深化人工智慧資料中心產品布局，董事長黃文芳表示 1.6T 水冷交換器解決方案預計於第二季送樣，並力拚年底前量產交貨。此外 400G 交換器將在今年放大出貨，而 800G 產品也已進入送樣階段，鎖定超大規模雲端客戶商機。

展望 2026 年為明泰的執行之年，公司看好下半年成長力道將優於上半年，尤其 DOCSIS 4.0 與 WiFi 7 相關產品在今年可望成長一倍。明泰將持續利用雲端與高效能運算技術優勢，在國際網路設備市場中穩健擴大規模經濟與競爭力。

子公司仲琦 (2419-TW) 同樣交出亮眼成績，3 月營收達 10.08 億元，月增率達 100.6%，年增 55%；累計前 3 月營收 20.75 億元，年增 9.46%。