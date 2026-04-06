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鉅亨速報

營收速報 - 2026年4月7日台股大型公司3月營收一覽（新增4家）

鉅亨網新聞中心

本次公布3月營收一覽

截至台北時間2026年4月7日07:55，彙整前一日公布3月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計10家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
鴻海-其他電子業 8,037.38億 45.6%
群光-電子零組件業 88.03億 3.9%
鴻華先進-創-汽車工業 4.16億 -14.2%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
群光-電子零組件業 88.03億 38.1%
鴻海-其他電子業 8,037.38億 34.9%
鴻華先進-創-汽車工業 4.16億 6.0%
3月已公布營收一覽

截至目前，已公布3月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達10家。其中營收年增大於 25％有5家，年增小於-20％有1家。

3月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
大於50億 >= +25% 5家
大於50億 >= 0% 3家
大於50億 < 0% 1家
大於50億 <= -20% 1家

3月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
南亞科-半導體業 181.70億 560.0%
明泰-通信網路業 24.98億 50.5%
鴻海-其他電子業 8,037.38億 45.6%
南電-電子零組件業 42.91億 39.0%
景碩-半導體業 39.39億 25.1%

3月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
明泰-通信網路業 24.98億 93.8%
群光-電子零組件業 88.03億 38.1%
南電-電子零組件業 42.91億 35.5%
鴻海-其他電子業 8,037.38億 34.9%
景碩-半導體業 39.39億 22.9%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股營收速報台股營收3月營收半導體業南亞科其他電子業鴻海

相關行情

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鴻海193-2.03%
群光121+0.83%
鴻華先進-創27.3+0.00%
南亞科200.5-4.98%
明泰35.55-3.13%
南電568-1.05%
景碩336+1.20%

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