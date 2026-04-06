營收速報 - 2026年4月7日台股大型公司3月營收一覽（新增4家）
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本次公布3月營收一覽
截至台北時間2026年4月7日07:55，彙整前一日公布3月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計10家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|鴻海-其他電子業
|8,037.38億
|45.6%
|群光-電子零組件業
|88.03億
|3.9%
|鴻華先進-創-汽車工業
|4.16億
|-14.2%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|群光-電子零組件業
|88.03億
|38.1%
|鴻海-其他電子業
|8,037.38億
|34.9%
|鴻華先進-創-汽車工業
|4.16億
|6.0%
3月已公布營收一覽
截至目前，已公布3月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達10家。其中營收年增大於 25％有5家，年增小於-20％有1家。
3月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|大於50億
|>= +25%
|5家
|大於50億
|>= 0%
|3家
|大於50億
|< 0%
|1家
|大於50億
|<= -20%
|1家
3月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|南亞科-半導體業
|181.70億
|560.0%
|明泰-通信網路業
|24.98億
|50.5%
|鴻海-其他電子業
|8,037.38億
|45.6%
|南電-電子零組件業
|42.91億
|39.0%
|景碩-半導體業
|39.39億
|25.1%
3月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|明泰-通信網路業
|24.98億
|93.8%
|群光-電子零組件業
|88.03億
|38.1%
|南電-電子零組件業
|42.91億
|35.5%
|鴻海-其他電子業
|8,037.38億
|34.9%
|景碩-半導體業
|39.39億
|22.9%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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