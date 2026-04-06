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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Snap公司(SNAP-US)EPS預估下修至-0.19元，預估目標價為7.30元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共37位分析師，對Snap公司(SNAP-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.18元下修至-0.19元，其中最高估值0.02元，最低估值-0.35元，預估目標價為7.30元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.02(0.02)0.210.440.66
最低值-0.35(-0.35)-0.29-0.22-0.19
平均值-0.18(-0.18)-0.10.010.11
中位數-0.19(-0.18)-0.110.020.09

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值71.09億80.07億83.85億89.92億
最低值62.64億66.37億75.98億81.92億
平均值67.14億73.71億79.78億86.11億
中位數67.10億73.47億80.24億86.87億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.31-0.89-0.82-0.42-0.27
營業收入41.17億46.02億46.06億53.61億59.31億

詳細資訊請看美股內頁：
Snap公司(SNAP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSNAP

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