鉅亨速報 - Factset 最新調查：Snap公司(SNAP-US)EPS預估下修至-0.19元，預估目標價為7.30元
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根據FactSet最新調查，共37位分析師，對Snap公司(SNAP-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.18元下修至-0.19元，其中最高估值0.02元，最低估值-0.35元，預估目標價為7.30元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.02(0.02)
|0.21
|0.44
|0.66
|最低值
|-0.35(-0.35)
|-0.29
|-0.22
|-0.19
|平均值
|-0.18(-0.18)
|-0.1
|0.01
|0.11
|中位數
|-0.19(-0.18)
|-0.11
|0.02
|0.09
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|71.09億
|80.07億
|83.85億
|89.92億
|最低值
|62.64億
|66.37億
|75.98億
|81.92億
|平均值
|67.14億
|73.71億
|79.78億
|86.11億
|中位數
|67.10億
|73.47億
|80.24億
|86.87億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.31
|-0.89
|-0.82
|-0.42
|-0.27
|營業收入
|41.17億
|46.02億
|46.06億
|53.61億
|59.31億
詳細資訊請看美股內頁：
Snap公司(SNAP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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