油價持續漲石化廠受惠 但長線供料不穩恐將影響開工率
鉅亨網記者黃皓宸 台北
中東戰火引發原油期貨維持在每桶 100 美元以上，隨著美伊戰事持續，戰事尚無切確終結點，不僅讓大企業傷腦，連民生物資也受「塑膠袋之亂」所苦，在伊朗及荷姆茲海峽情勢不穩下，影響原油、天然氣供應，讓仰仗石油原物料的的塑膠粒廠受影響，目前尚可低價庫存因應，營收有望加持，惟原料供應不穩，在煉油成本提高下，石化廠開工率恐受影響。
隨美伊戰事延燒超過１個月，外電報載，諾貝爾經濟學獎得主示警，真正實體供應危機尚未完全到來，未來石油一度供應持續短缺，油價可能衝破每桶 200 美元，引發塑化產品需求稀缺。
據指出，目前國內油價雖經政府指示由中油吸收凍漲，但塑膠袋是透過原油原料進口加工，以中油、台塑化 (6505-TW) 從輕油裂解廠，生產乙烯，再進到台塑、台聚去生產聚乙烯 (即塑膠粒)，再交由下游塑膠加工廠生產。
法人報告指出，廠商短線可受惠低價原有庫存優勢，對石化廠是一大利多，有望降低成本，但長線若油價維持高檔，將提高塑化廠煉油成本，相對不利以輕油進料廠商的競爭力，中下游廠商亦將面臨原料成本難以轉嫁的風險。
國內廠商台塑 (1301-TW) 表示，對於美伊戰爭對原油供應及石化價格走勢、海運費影響等不確定因素下，將會審慎因應，隨市場變化，適時調整營運策略。
台聚 (1304-TW)、亞聚 (1308-TW) 則表示，會再視下游生產狀況、原料供應，決定原料供給對策，並以以「被動式接單」因應急單需求，並適度反映在價格上，也會考量保障長期配合的客戶用料安全，優先支持國內產業。
法人表示，在原料供應不穩之下，價格持續上漲下，短期內儘管有利廠商第 1 季底庫存利多表現，但石化廠在第 2 季開工率勢必受到影響。
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