油價持續漲石化廠受惠 但長線供料不穩恐將影響開工率

中東戰火引發原油期貨維持在每桶 100 美元以上，隨著美伊戰事持續，戰事尚無切確終結點，不僅讓大企業傷腦，連民生物資也受「塑膠袋之亂」所苦，在伊朗及荷姆茲海峽情勢不穩下，影響原油、天然氣供應，讓仰仗石油原物料的的塑膠粒廠受影響，目前尚可低價庫存因應，營收有望加持，惟原料供應不穩，在煉油成本提高下，石化廠開工率恐受影響。