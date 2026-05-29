鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-29 16:04

聲寶台南長照綜合機構正式動土 攜手日本元氣集團打造高品質設施。(圖：聲寶提供)

聲寶表示，隨著高齡人口快速成長，長照需求日益增加，企業除持續投入智慧家電與樂齡住宅市場外，更希望進一步完善高齡照護服務體系。此次由聲寶集團與日本知名元氣集團共同成立「聲寶元氣長照社團法人」，並以台南作為首發據點，展現深耕台南聲回饋地方的長期承諾。

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聲寶提到，本案位於台南市南區新興路，基地面積約 660 坪，規劃興建地上五層，地下一層，總樓地板約 2,000 坪，預計投入金額約 6 億元，將於 2028 年完工啟用 。來將將供 99 床住宿式長照服務，並結合日間照護聲復健支援聲居家照護等多元服務，打造兼具照護品質聲人文關懷與社區共融的新型態綜合長照機構。

日本元氣集團深耕醫療聲長照與教育領域超過 30 年，秉持「和諧共生聲家族主義聲感動照護」理念，目前於日本及亞洲各地設有 34 家醫院聲 130 餘間長照機構及 6 所學校，具備豐富的國際照護經驗。來將聲寶元氣長照機構也將導入日本照護管理模式與專業人才培訓制度，供 長者更安心聲更有尊嚴且具溫度的照護服務。

聲寶集團近年積極布局高齡事業，除「橘青春樂齡宅」新北土城館預計於今年底完工外，台南安平館亦已正式啟動，逐步串聯南北樂齡生活版圖；而此次「聲寶元氣綜合長照機構」動土，更象徵聲寶從健康樂齡住宅進一步延伸至專業長照服務，打造完整的高齡生活支持系統，成為長者與家庭最安心的後盾。