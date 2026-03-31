鉅亨網記者吳承諦 台北
宏碁 (2353-TW) 旗下家電品牌宏碁智新 (7794-TW) 配合上櫃前公開承銷，即將於 4 月 1 日至 4 月 7 日展開競價拍賣。本次競拍總張數為 2040 張，競拍底價 28.97 元，暫定每股承銷價 31 元。預計 4 月 9日開標；4月 8 日至 10 日辦理公開申購，4月 14 日抽籤，4 月 20 日正式掛牌上櫃。
受惠全球智慧家電市場規模持續擴張，宏碁智新營運動能穩健成長，2025 年續攀至新台幣 9 億元，年增 18%。隨著全球家電需求持續升級、智慧化滲透率拉升的趨勢下，宏碁智新將印度視為下一階段成長的核心戰場。
由於印度家庭大家電普及率偏低，仍具高度成長空間，公司看準市場需求，積極在當地布局多元產品線，於2025 年印度市場營收占比更已提升至 35%，穩坐當地第二大市場。
除深耕印度，宏碁智新亦展現強勁的全球擴張力，持續拓展東南亞等新興市場，旗下空氣清淨機、循環風扇及個人護理產品，均透過節能省電的 DC變頻馬達搶攻高溫商機，並結合設計感與複合功能，持續提升東南亞市場的銷售表現。
近日，宏碁智新更已在印度及台灣推出空調系列，未來也規劃將此模式複製至菲律賓、印尼與泰國等海外市場，透過電商與實體通路的同步發力，持續挹注後續成長動能。
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