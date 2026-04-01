鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-04-01 10:21

為了搶攻資料中心高速互連需求，富采 (3714-TW) 攜手友達 (2409-TW) 與鼎元 (2426-TW) 於 Touch Taiwan 2026 共同展示應用於共封裝光學 (CPO) 模組的新技術，激勵今 (1) 日股價雙雙走強，鼎元攻上漲停價 34.85 元，富采漲近 9% 挑戰 50 元大關。

〈焦點股〉富采攜手鼎元搶進MiceoLED CPO 早盤放量進逼漲停。(圖：shutterstock)

富采 (3714-TW) 結合旗下晶電與隆達龐大的機台資源，針對不同傳輸距離部署完整光源平台。公司除量產適用於機櫃內傳輸的 Micro LED 外，在垂直共振腔面射型雷射 (VCSEL) 與長距離雷射領域亦有深入佈局。

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相較於傳統方案，Micro LED 具備極低功耗與高溫穩定性等多項優勢，能大幅降低運算環境的散熱需求。目前富采 (3714-TW) 已完成通道 1.25 Gbps 元件驗證，下一階段將持續提升調變速率並與系統端夥伴進行共同開發。

富采 (3714-TW) 同時布局用於伺服器與機櫃間互連主流的 VCSEL 光源，並與傳承光電合作展示 100G 光收發模組。針對 2000 公尺內的長距離傳輸，則提供以磷化銦（InP）為材料的連續波分布反饋式雷射 (CW-DFB LD)。