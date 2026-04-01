鉅亨速報 - Factset 最新調查：旺宏(2337-TW)目標價調升至149元，幅度約11.19%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對旺宏(2337-TW)提出目標價估值：中位數由134元上修至149元，調升幅度11.19%。其中最高估值300元，最低估值67元。
綜合評級 - 共有9位分析師給予旺宏(2337-TW)評價：積極樂觀8位、保持中立0位、保守悲觀1位。
旺宏(2337-TW)今(31日)收盤價為115.5元。近5日股價下跌15.38%，相關半導體業近5日下跌3.43%，集中市場加權指數下跌2.73%，短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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