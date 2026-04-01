鉅亨速報 - Factset 最新調查：雙鴻(3324-TW)EPS預估上修至57.26元，預估目標價為1330元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對雙鴻(3324-TW)做出2026年EPS預估：中位數由56.2元上修至57.26元，其中最高估值62.6元，最低估值47.67元，預估目標價為1330元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|62.6(62.6)
|98.68
|89.34
|最低值
|47.67(47.67)
|56.41
|86.45
|平均值
|57.11(56.81)
|76.4
|87.89
|中位數
|57.26(56.2)
|73.44
|87.89
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|39,698,000
|57,770,000
|57,013,400
|最低值
|34,181,000
|35,951,000
|50,822,010
|平均值
|36,338,240
|45,818,450
|53,917,710
|中位數
|35,972,220
|45,002,840
|53,917,710
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|2,572,128
|1,892,711
|1,231,843
|1,263,555
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|23,276,344
|15,778,909
|12,712,629
|13,856,991
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3324/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 美元上漲 美伊分歧打擊降溫預期
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 雙鴻(3324)大跌7.01%，報889元
- 通膨再現？台股再跌6000點？接下來，你必須知道的事！
- 融資清洗後島狀反轉浮現，鎖定「這類」低位階黑馬佈局時機
- 〈台股開盤〉川普又TACO 電子權值股領軍台股一度漲逾600點
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇