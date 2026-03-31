盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大漲5.02%，報390.74美元
鉅亨網新聞中心
Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間01日01:46股價上漲18.66美元，報390.74美元，漲幅5.02%，成交量2,550,001（股），盤中最高價396.88美元、最低價373.00美元。
美股指數盤中表現
Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-18.93%
- 近 1 月：-14.42%
- 近 3 月：-46.36%
- 近 6 月：-48.22%
- 今年以來：-44.78%
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