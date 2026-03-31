search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大漲5.02%，報390.74美元

鉅亨網新聞中心

Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間01日01:46股價上漲18.66美元，報390.74美元，漲幅5.02%，成交量2,550,001（股），盤中最高價396.88美元、最低價373.00美元。

美股指數盤中表現

Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-18.93%
  • 近 1 月：-14.42%
  • 近 3 月：-46.36%
  • 近 6 月：-48.22%
  • 今年以來：-44.78%

文章標籤

美股美股盤中盤中速報Applovin Corp - Class A

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5006509.582.61%
道瓊指數46213.452.21%
NASDAQ21550.59+3.64%
費城半導體7555.945.79%
Applovin Corp - Class A394.965+6.15%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty