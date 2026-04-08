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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲4.65%，報8376.11點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間08日10:49，費城半導體上漲372.25點（或4.65%），暫報8376.11點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+5.48%
  • 近 1 月：+6.51%
  • 近 3 月：+5.66%
  • 近 6 月：+20.64%
  • 今年以來：+13%

焦點個股


費城半導體成分股以安可(AMKR-US)領漲。安可(AMKR-US)上漲8.63%；科林研發(LRCX-US)上漲8.21%；應用材料(AMAT-US)上漲7.75%；英特格(ENTG-US)上漲7.6%；泰瑞達(TER-US)上漲7.42%。


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美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

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台股首頁我要存股
費城半導體8424.245.25%
安可51.99+9.18%
科林研發244.18+8.84%
應用材料384.18+8.43%
英特格127.92+7.90%
泰瑞達346.66+8.17%

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