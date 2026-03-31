外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大漲0.8%，報1.1553元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間01日01:50，歐元/美元上漲0.0092點漲幅達0.8%，暫報1.1553點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-2.98%
- 近 1 週：-1.32%
- 近 3 月：-2.43%
- 近 6 月：-2.34%
- 今年以來：-2.42%
歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞郎相關性-0.91，本日上漲0.11%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.90，本日上漲0.62%
- 美元/新加坡幣相關性-0.83，本日上漲0.36%
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