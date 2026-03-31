search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大漲0.8%，報1.1553元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間01日01:50，歐元/美元上漲0.0092點漲幅達0.8%，暫報1.1553點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-2.98%
  • 近 1 週：-1.32%
  • 近 3 月：-2.43%
  • 近 6 月：-2.34%
  • 今年以來：-2.42%

歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 英鎊/美元相關性0.86，本日上漲0.46%
  • 紐元/美元相關性0.82，本日上漲0.32%
  • 澳元/美元相關性0.71，本日上漲0.58%

歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞郎相關性-0.91，本日上漲0.11%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.90，本日上漲0.62%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.83，本日上漲0.36%

文章標籤

外匯速報

相關行情

台股首頁我要存股
歐元/美元1.1553+0.80%
英鎊/美元1.3224+0.32%
紐元/美元0.5741+0.39%
澳元/美元0.6899+0.70%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty