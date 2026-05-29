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外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大漲0.78%，報0.5979元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間29日21:10，紐元/美元上漲0.0046點漲幅達0.78%，暫報0.5979點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.82%
  • 近 1 週：+1.00%
  • 近 3 月：-1.05%
  • 近 6 月：+3.47%
  • 今年以來：+3.04%

紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 澳元/美元相關性0.85，本日上漲0.22%
  • 歐元/美元相關性0.83，本日上漲0.03%
  • 英鎊/美元相關性0.81，本日上漲0.05%

紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞典克朗相關性-0.87，本日上漲0.17%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.87，本日上漲0.1%
  • 美元/南非蘭特相關性-0.80，本日上漲0.16%

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紐元/美元0.5982+0.83%
澳元/美元0.7187+0.35%
歐元/美元1.1646-0.03%
英鎊/美元1.3437-0.02%
南非蘭特/美元0.0616+0.16%

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