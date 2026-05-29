外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大漲0.78%，報0.5979元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間29日21:10，紐元/美元上漲0.0046點漲幅達0.78%，暫報0.5979點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.82%
- 近 1 週：+1.00%
- 近 3 月：-1.05%
- 近 6 月：+3.47%
- 今年以來：+3.04%
紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性-0.87，本日上漲0.17%
- 美元/新加坡幣相關性-0.87，本日上漲0.1%
- 美元/南非蘭特相關性-0.80，本日上漲0.16%
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