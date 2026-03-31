外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大跌0.86%，報1503.58元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間01日03:50，美元/韓元下跌13點跌幅達0.86%，暫報1503.58點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+5.37%
- 近 1 週：+2.03%
- 近 3 月：+5.44%
- 近 6 月：+8.00%
- 今年以來：+5.12%
美元/韓元近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/南非蘭特相關性0.79，本日下跌1.57%
- 美元/新加坡幣相關性0.77，本日下跌0.42%
- 美元/墨西哥披索相關性0.70，本日下跌0.98%
美元/韓元近90天負相關的前3貨幣對
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
- 外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大跌0.79%，報32.53元
- 外匯速報 - 美元/南非蘭特(USDZAR) 大跌1.58%，報16.9103元
- 外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大漲0.8%，報1.1553元
- 外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大跌0.52%，報32.62元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇