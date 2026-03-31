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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大跌0.86%，報1503.58元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間01日03:50，美元/韓元下跌13點跌幅達0.86%，暫報1503.58點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+5.37%
  • 近 1 週：+2.03%
  • 近 3 月：+5.44%
  • 近 6 月：+8.00%
  • 今年以來：+5.12%

美元/韓元近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/南非蘭特相關性0.79，本日下跌1.57%
  • 美元/新加坡幣相關性0.77，本日下跌0.42%
  • 美元/墨西哥披索相關性0.70，本日下跌0.98%

美元/韓元近90天負相關的前3貨幣對

  • 紐元/美元相關性-0.67，本日下跌0.47%
  • 英鎊/美元相關性-0.67，本日下跌0.4%
  • 澳元/美元相關性-0.66，本日下跌0.69%

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美元/韓元1504.5-0.80%
南非蘭特/美元0.0591+1.55%
紐元/美元0.5743+0.42%
英鎊/美元1.3223+0.31%
澳元/美元0.6899+0.70%

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