鉅亨速報 - Factset 最新調查：商業金屬(CMC-US)EPS預估下修至6.68元，預估目標價為81.00元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對商業金屬(CMC-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.05元下修至6.68元，其中最高估值7.26元，最低估值5.87元，預估目標價為81.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.26(7.26)
|8.2
|7.22
|最低值
|5.87(5.87)
|4.94
|4.72
|平均值
|6.7(6.75)
|6.85
|6.3
|中位數
|6.68(7.05)
|6.9
|6.52
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|92.96億
|103.07億
|100.11億
|最低值
|89.14億
|92.07億
|95.10億
|平均值
|91.37億
|97.78億
|98.07億
|中位數
|91.53億
|97.83億
|99.06億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.38
|9.95
|7.25
|4.14
|0.74
|營業收入
|67.30億
|89.13億
|88.00億
|79.26億
|77.98億
詳細資訊請看美股內頁：
商業金屬(CMC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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