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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：商業金屬(CMC-US)EPS預估下修至6.68元，預估目標價為81.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對商業金屬(CMC-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.05元下修至6.68元，其中最高估值7.26元，最低估值5.87元，預估目標價為81.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值7.26(7.26)8.27.22
最低值5.87(5.87)4.944.72
平均值6.7(6.75)6.856.3
中位數6.68(7.05)6.96.52

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值92.96億103.07億100.11億
最低值89.14億92.07億95.10億
平均值91.37億97.78億98.07億
中位數91.53億97.83億99.06億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.389.957.254.140.74
營業收入67.30億89.13億88.00億79.26億77.98億

詳細資訊請看美股內頁：
商業金屬(CMC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCMC

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