鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-03-31 18:39

台灣中油今（31）日宣布自 4 月 1 日起調整國內天然氣價格，受中東美伊戰爭影響，國際液化天然氣現貨價格飆升至近 3 年新高。為平衡營運成本與穩定物價，中油採取分類調整策略：電業用戶氣價大幅調漲 41.58%，工業用戶則微幅上修 5%，至於民生用戶則維持凍漲。中油強調，電業用戶作為液化天然氣最大買家，占比超過 80%，此次調幅旨在合理反映燃料成本，而未足額反映的部分將持續由中油吸收。

受到 2026 年 2 月 28 日爆發的美伊戰爭衝擊，全球能源市場劇烈動盪，國際液化天然氣（LNG）現貨市場價格應聲走揚，創下近 3 年來的最高紀錄，直接導致國內進口氣源成本大幅度增加。台灣中油指出，依據政府核定的天然氣價格公式計算，各類用戶原應全面調漲，但考量國內物價穩定及產業承受力，決定針對不同對象實施差異化價格政策。

‌



在電業用戶方面，由於台電及民間獨立發電業者（IPP）合計使用的天然氣量佔總供應量 80% 以上，為目前中油最主要的營收來源與成本支出項。為了解決進口成本與售價嚴重脫鉤的問題，中油宣布 4 月電業用戶天然氣價格將調漲 41.58%。此舉顯示中油已難以獨自吞下高昂的燃料價差，必須適度轉嫁至電業端，而台電身為最大的用氣大戶，恐將面臨更沉重的營運壓力。

工業用戶部分，中油表示自 110 年至 115 年 1 月間，累計吸收金額已超過 1300 億元。經審慎評估國內整體經濟情勢與產業競爭力後，決定 4 月工業用戶天然氣價格僅微幅上調 5%。相較於國際市場震盪，此調幅顯得相對溫和，且調整後的售價仍遠低於實際氣源成本，不足的部分由中油概括承受，以確保台灣產業在國際市場的價格優勢。

針對與一般民眾生活息息相關的民生用戶，中油則宣布 4 月天然氣價格不予調整。這項凍漲政策範圍涵蓋全台灣家庭、商業及服務業等用戶。中油強調，維持民生氣價穩定是為了減輕大眾生活負擔，並發揮國營事業平抑物價的功能，避免能源成本波動直接衝擊終端物價與通膨預期。