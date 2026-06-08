鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-08 16:41

第一銀行持續深化永續金融，繼發行綠色及可持續發展金融債券後，再度邁向重要里程碑。第一金控旗下第一銀行宣布將於 6 月 26 日正式發行新台幣 15 億元的社會責任金融債券，發行期限為 5 年期，票面利率定為 1.74%。這是第一銀行首次發行社會責任金融債券，此舉象徵其已達成永續發展專項資金金融債券在「綠色、社會責任及可持續發展」三大面向的全方位布局。

本次發行社會責任金融債券所募得的資金，主要將用於支應都市更新及危險老舊建築物重建融資，核心焦點在於提升民眾的居住安全。第一銀行期望透過穩定金融資金的挹注，協助加速老舊社區的重建更新進程，進一步強化台灣都市的防災韌性，同時改善並升級民眾的生活居住品質，兼顧社會安全與生活環境的健全發展，切實落實社會關懷與實踐永續城市的願景。

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第一銀行在本次債券發行之後，旗下的永續發展專項資金金融債券累計發行檔數將一舉達到 7 檔，在市場上的流通總規模更擴大至 85 億元，整體發行規模在公股銀行當中名列前茅。這不僅展現出第一銀行積極深耕永續金融的決心，更為引領產業朝向永續轉型提供了具體的成果。

長期積極響應政府推動都市更新與危老重建政策的第一銀行，過往便透過整合授信資源與多元融資工具，全力協助建築商及民間單位參與各項重建計畫，藉由金融機構的核心力量加速推動城市轉型。同時，第一銀行持續深化永續金融策略，全面將 ESG（環境、社會、公司治理）理念导入授信與專案評估流程中，著重於減碳效益及責任授信原則，成功推動都市更新由單純的建築外觀改善，提升至城市長遠發展與社會共榮的更高層次。