鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-30 17:30

在腦機介面技術領域長達數十年的競爭中，美國曾憑藉大膽的高風險突破策略引領發展，但最終由中國率先實現從科幻到產品的跨越，博睿康醫療科技 (上海) 有限公司的植入式腦機介面手部運動功能代償系統在今年 3 月 13 日正式獲批上市，標誌著全球首款侵入式腦機介面醫療器材在中國完成取證，開啟醫療復健新紀元。

這款名為 NEO 系統的設備由博睿康與清華大學團隊聯合研發，採用獨特的半侵入式技術路線。此方案將電極放置於大腦表面而不刺入腦組織，在侵入式方法的高性能與非侵入式方法的安全性之間取得平衡。

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香港《南華早報》報導指出，這種技術路徑或許體現了儒家中庸哲學的精髓，在極端之間尋求中間道路。

目前，該裝置已成功植入 32 名脊髓損傷患者體內，所有患者術後均能透過腦控機器人手套實現抓取動作。更令人振奮的是，超過三分之二的患者在接受 6 個月訓練後手部功能顯著改善，22 名患者出現神經修復現象。

不同於馬斯克旗下 Neuralink 等全侵入式方案，NEO 設備採用無線供電設計，避免電極移位和電池失效風險，顯示出明顯技術優勢。

中國腦科學雖起步於 1990 年代，但發展迅速。2014 年，中國科學家提出腦科學國家計畫構想，兩年後即納入國家五年計畫。

喬治城大學神經科學教授 Maximilian Riesenhuber 評價指出，中國研究在複雜性上已可與美英媲美，並在某些領域開始引領發展。

今年，中國政府工作報告更首次寫入「腦機介面」，將其與量子科技等並列為重點培育的未來產業。

除博睿康外，南京熊貓電子等企業也預計在 2027 年前取得突破。隨著上海岩思類腦研究院與華山醫院合作實現腦電波轉中文語句突破，中國腦機介面技術正形成全方位創新格局。