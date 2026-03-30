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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌2.64%，報7260.73點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間30日11:49，費城半導體下跌196.94點（或2.64%），暫報7260.73點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-2.78%
  • 近 1 月：-7.91%
  • 近 3 月：+3.89%
  • 近 6 月：+18.09%
  • 今年以來：+5.29%

焦點個股


費城半導體成分股以連貫(COHR-US)領跌。連貫(COHR-US)下跌7.27%；和康電訊(MTSI-US)下跌6.51%；美光科技(MU-US)下跌5.68%；泰瑞達(TER-US)下跌5.34%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌5.21%。

部分成分股表現相對穩健，高通(QCOM-US)上漲0.83%；輝達(NVDA-US)上漲0.09%。


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美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

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費城半導體7179.20-3.73%
連貫219.82-9.72%
和康電訊209-7.29%
美光科技330.1-7.55%
泰瑞達275.06-6.95%
Onto Innovation Inc.191.13-6.41%
高通127.7+0.46%
輝達166.485-0.62%

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