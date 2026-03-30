鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-03-30 17:07

國發會今（30）日發布 2026 年 2 月景氣概況，受惠於 AI 應用需求持續強勁，加上農曆春節落點差異帶動低基期效應，景氣對策信號綜合判斷分數攀升至 40 分，較上月增加 1 分，燈號續呈紅燈，不僅連續三個月亮出紅燈，判斷分數更寫下 2022 年 4 月以來、近 4 年最高紀錄 。國發會表示，儘管製造業營業氣候測驗點因春節工作天數減少而下滑，但領先指標與同時指標皆維持上升，領先指標已連續 17 個月上揚，顯示台灣國內經濟正處於穩健擴張階段 。

在景氣對策信號的 9 項構成項目中，表現最亮眼的為「工業及服務業加班工時」，燈號由綠燈一口氣跳升至紅燈，變動率由上月的 - 0.7% 大幅飆升至 13.9%，主因在於 AI 與高性能運算需求旺盛，帶動相關供應鏈生產活動熱絡 。此外，股價指數變動率也由 35.2% 增至 42.2%，持續維持紅燈熱度 。不過，「製造業營業氣候測驗點」則受到春節連假影響，廠商看法轉趨保守，燈號由綠燈轉呈黃藍燈 。

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指標部分，2 月領先指標不含趨勢指數為 103.63，月增 0.37%，已連續 17 個月上升 ；同時指標不含趨勢指數則來到 106.49，月增 0.74%，亦呈現連續成長態勢 。這反映出無論是製造端或是消費端，目前的增長動能依然充沛 。

展望未來，國發會指出，全球 AI 基礎建設投資熱度不減，代理 AI、機器人及自動駕駛等場域加速發展，將持續帶動台灣出口成長 。

在投資方面，半導體及其零組件業者正加速擴廠與產線升級，加上政府推動 13 項戰略性產業，企業投資動能無虞 。

消費端則有最低工資調升、上市櫃企業獲利亮眼帶動加薪意願，以及大型賽事與演唱會商機挹注，整體民間消費可望維持活絡 。