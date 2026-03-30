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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：祥碩(5269-TW)目標價調降至1570元，幅度約3.38%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對祥碩(5269-TW)提出目標價估值：中位數由1625元下修至1570元，調降幅度3.38%。其中最高估值2780元，最低估值1200元。

綜合評級 - 共有10位分析師給予祥碩(5269-TW)評價：積極樂觀7位、保持中立4位、保守悲觀0位。

祥碩(5269-TW)今(30日)收盤價為1110元。近5日股價下跌4.31%，相關半導體業近5日下跌2%，集中市場加權指數下跌0.62%，短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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集中市場加權指數32518.16-1.80%
祥碩1110-4.72%

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