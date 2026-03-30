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鉅亨速報 - Factset 最新調查：英業達(2356-TW)EPS預估上修至2.97元，預估目標價為48元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對英業達(2356-TW)做出2026年EPS預估：中位數由2.94元上修至2.97元，其中最高估值3.55元，最低估值2.31元，預估目標價為48元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值3.55(3.55)3.964.05
最低值2.31(2.31)2.64.05
平均值2.97(2.96)3.314.05
中位數2.97(2.94)3.334.05

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值798,640,000917,620,000866,014,250
最低值694,486,820743,936,460866,014,250
平均值757,626,920826,048,530866,014,250
中位數775,640,270829,046,850866,014,250

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS8,695,7547,267,4076,130,7326,128,786
營業收入
(單位：新台幣千元)		691,190,326646,261,954514,746,200541,750,850

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2356/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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