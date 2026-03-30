鉅亨速報 - Factset 最新調查：英業達(2356-TW)EPS預估上修至2.97元，預估目標價為48元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對英業達(2356-TW)做出2026年EPS預估：中位數由2.94元上修至2.97元，其中最高估值3.55元，最低估值2.31元，預估目標價為48元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|3.55(3.55)
|3.96
|4.05
|最低值
|2.31(2.31)
|2.6
|4.05
|平均值
|2.97(2.96)
|3.31
|4.05
|中位數
|2.97(2.94)
|3.33
|4.05
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|798,640,000
|917,620,000
|866,014,250
|最低值
|694,486,820
|743,936,460
|866,014,250
|平均值
|757,626,920
|826,048,530
|866,014,250
|中位數
|775,640,270
|829,046,850
|866,014,250
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|8,695,754
|7,267,407
|6,130,732
|6,128,786
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|691,190,326
|646,261,954
|514,746,200
|541,750,850
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2356/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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