鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-01-15 17:32

凱擘大寬頻今 (15) 日宣佈與韓國電信龍頭 KT 簽署合作備忘錄，雙方將在數位內容與智慧家庭領域展開跨國策略結盟。凱擘副董事長盧榮輝會後指出，隨著國際串流影音平台持續調漲價格，近期觀察到台灣市場出現有線電視收視戶回流的特殊趨勢，顯示收視習慣正面臨新一波轉變。

盧榮輝指出，串流平台內容多屬長篇劇集且需要專注收視，反觀有線電視的新聞與綜藝頻道具備陪伴與背景音功能。這種使用情境的差異加上 OTT 訂閱成本上升，促使部分原本僅申辦純寬頻服務的用戶，為了輕鬆的居家視聽體驗而重新擁抱有線電視服務。

盧榮輝提到，為承接這波市場變化並優化體驗，凱擘採取聚合平台策略，透過與 KT 合作引進具備 Dolby Atmos 音效的整合式 Soundbar 音響主機。該設備採一機整合概念，將 Netflix、Disney + 與 MyVideo 等主流 OTT 應用程式納入單一介面，解決消費者切換訊號源的痛點。

盧榮輝表示，在內容佈局方面，雙方正規劃在 MyVideo 平台增設 KT 專區，引進韓國原創影視內容以強化產品差異化。此外考量 KT 旗下擁有職業棒球與籃球隊伍，未來也將評估進行跨國體育賽事轉播與球隊交流，進一步豐富平台獨家內容。