〈焦點股〉中東衝突持續油價高漲、塑膠袋漲價 塑化股7檔亮燈漲停
鉅亨網記者黃皓宸 台北
中東美伊戰爭至今已屆滿近 1 個月，受油價持續上漲，國內含塑膠袋等民生用品出現漲價、缺貨等情況，法人看好塑化股在短線下題材持續加持，今 (30) 日包括台聚 (1304-TW) 集團旗下台達化 (1304-TW)、亞聚 (1308-TW)、台達化 (1309-TW)、華夏 (1305-TW) 開盤後早早亮燈漲停，領軍台化 (1305-TW)、南亞 (1303-TW)、永裕 (1323-TW) 一度聯袂漲停。
美伊戰勢持續影響中東地區，上周末傳白宮正評估再增派至少 10,000 名戰鬥部隊，增兵中東戰勢，布蘭特原油期貨在上周五 (27 日) 收盤大漲，收每桶 114.81 美元，在油價持續上揚，牽動民生用品價格，3 月中旬時包括 PVC、PE、PP 原料供應商就已陸續暫停對客戶報價。
繼台塑化、台塑 (1301-TW) 也相繼宣布「不可抗力」後，台化也將在 4 月啟動產品供應減少，台化指出，芳香烴產量恐減近五成，苯乙烯 (SM)、苯酚、對苯二甲酸 (PTA) 及塑料產品原料供應亦面臨不確定性，但台化優先確保內銷、合約客戶產品供應。
今日盤面上，除了台聚、台塑集團塑化股，塑膠包裝材廠永裕盤中也亮燈漲停，國喬 (1312-TW)、台苯 (1310-TW) 盤中漲半根停版，三芳 (1307-TW)、中石化 (1314-TW) 也強勢上揚。
法人表示，塑化、原物料股的漲價，能否快速將成本上漲轉嫁給下游客戶，是決定毛利率能否守住的關鍵，包括台聚集團相關公司，因具備短期低價庫存優勢的塑化股，可望將成本轉嫁至消費市場。
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