〈焦點股〉中東衝突持續油價高漲、塑膠袋漲價 塑化股7檔亮燈漲停

美伊戰勢持續影響中東地區，上周末傳白宮正評估再增派至少 10,000 名戰鬥部隊，增兵中東戰勢， 布蘭特原油 期貨在上周五 (27 日) 收盤大漲，收每桶 114.81 美元，在油價持續上揚，牽動民生用品價格，3 月中旬時包括 PVC、PE、PP 原料供應商就已陸續暫停對客戶報價。

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法人表示，塑化、原物料股的漲價，能否快速將成本上漲轉嫁給下游客戶，是決定毛利率能否守住的關鍵，包括台聚集團相關公司，因具備短期低價庫存優勢的塑化股，可望將成本轉嫁至消費市場。