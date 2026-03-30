鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-03-30 11:03

短纖紙漿價格漲不停，造紙族群齊走揚。(圖：shutterstock)

華紙今天早盤以 16 元跳空開高後，盤中亮燈漲停鎖住 16.9 元，喜迎第三根漲停，排隊委買單超過 1 萬張，成交量則超過 1.6 萬張。另外，永豐餘 (1907-TW)、榮成 (1909-TW) 漲逾 3 至 4%，正隆 (1904-TW) 與士紙 (1903-TW) 漲逾 1%。

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華紙指出，短纖價格自去年第四季起，連續 7 個月上漲，合計調漲 140 美元，目前每公噸價格為 640 美元。此外，華紙也調漲所有紙種價格，4 月每公噸漲 1500 至 2000 元，包括文化用紙、包裝用紙等。

市場聯想到衛生紙是否跟著漲價，永豐餘及正隆皆指出，目前無漲價規劃，將持續觀察國際原物料價格。正隆補充，衛生紙屬於民生用品，因此確實面臨成本上漲壓力，目前傾向先從調整折扣及優惠開始。

華紙提到，雖然價格上行趨勢確定，不過現階段市場對漲價幅度尚無共識，接單與出貨較為保守，並以短單為主。