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鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過16.77億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格66,346.76美元，24小時漲跌幅-2.06%；以太幣(ETH)現報價格1,996.62美元，24小時漲跌幅-2.20%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達16.77億美元；USDC(USDC)24小時成交量達11.89億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達6.57億美元。

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；DATA(DATA)24小時漲幅31.3%。

24小時跌幅：本體鏈網(ONT)24小時跌幅28.5%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%；Mdex(MDX)24小時跌幅13.5%。


近一週漲幅：Hooked Protocol(HOOK)近一週漲幅35.8%；IDEX(IDEX)近一週漲幅32.5%；Radiant Capital(RDNT)近一週漲幅27.1%。

近一週跌幅：Stargate Finance(STG)近一週跌幅34.5%；本體鏈網(ONT)近一週跌幅26.2%；可汗幣(KNC)近一週跌幅22.5%。

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