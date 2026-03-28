鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-28 14:10

Meta 的長期內容政策主管 Monika Bickert 即將離職，前往哈佛法學院任教。Bickert 負責制定和執行 Facebook 的內容政策，並在公司用戶安全問題處理方面發揮了重要作用。

Meta內容政策主管Monika Bickert將離職！轉前往哈佛任教。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，Bickert 表示，她將在 Meta 任職至八月，並與負責全球政策團隊的 Kevin Martin 一同制定交接計畫。

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她在週五（27 日）的一篇內部貼文中指出，她長期以來對教學抱有興趣。

作為 Meta 內容政策主管，Bickert 經常在外界對 Meta 處理政治內容及青少年心理健康爭議時，代表公司公開發言。

她曾任聯邦檢察官，並於 2012 年加入 Facebook，公司後來更名為 Meta。

在前 Meta 員工 Frances Haugen 洩露文件後，Bickert 於 2021 年寫道：「沒錯，我們是一家企業，我們盈利，但我們以犧牲用戶安全或福祉為代價賺取利潤，誤解了我們自身的商業利益所在。」