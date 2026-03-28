Meta內容政策主管Monika Bickert將離職！轉前往哈佛任教
鉅亨網編譯莊閔棻
Meta 的長期內容政策主管 Monika Bickert 即將離職，前往哈佛法學院任教。Bickert 負責制定和執行 Facebook 的內容政策，並在公司用戶安全問題處理方面發揮了重要作用。
根據《路透》報導，Bickert 表示，她將在 Meta 任職至八月，並與負責全球政策團隊的 Kevin Martin 一同制定交接計畫。
她在週五（27 日）的一篇內部貼文中指出，她長期以來對教學抱有興趣。
作為 Meta 內容政策主管，Bickert 經常在外界對 Meta 處理政治內容及青少年心理健康爭議時，代表公司公開發言。
她曾任聯邦檢察官，並於 2012 年加入 Facebook，公司後來更名為 Meta。
在前 Meta 員工 Frances Haugen 洩露文件後，Bickert 於 2021 年寫道：「沒錯，我們是一家企業，我們盈利，但我們以犧牲用戶安全或福祉為代價賺取利潤，誤解了我們自身的商業利益所在。」
Meta 全球事務長 Joel Kaplan 在聲明中讚揚了 Bickert 在公司的貢獻。
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